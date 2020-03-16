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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:39

Кинотеатры "Окко", "Синема парк" и "Формула кино" будут продавать не больше 50 билетов на сеанс

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Объединенная сеть кинотеатров "Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула кино" сократит количество билетов, продаваемых на один кинопоказ, до 50 штук, эти меры будут действовать до 10 апреля, сообщили в пресс-службе киносети.

"Безопасность гостей, которые посещают кинотеатры объединенной сети - наша приоритетная задача. В связи с указом мэра Москвы о запрете на проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно в сфере культуры и развлекательной деятельности в помещениях, кинотеатры объединенной сети ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") в Москве вводят ограничение на количество билетов, проданных в рамках одного кинопоказа", - говорится в сообщении.

Таким образом, на любой сеанс любого фильма можно будет купить (онлайн и офлайн) не более 50 билетов. Эти правила будут действовать временно - до 10 апреля.

"О всех изменениях в деятельности кинотеатров будем сообщать дополнительно", - отмечает сеть.

Кино Окко Синема Парк Формула кино

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