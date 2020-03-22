Ассоциация кинотеатров выступила против рекомендаций Минкультуры

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Рекомендации Минкультуры РФ должны помочь повлиять на региональные власти для принятия ими решения о закрытии кинотеатров, самих рекомендации ведомства для закрытия кинозалов недостаточно, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

"Это все-таки рекомендации. Министерство культуры не может своим распоряжением закрывать кинотеатры, может только рекомендовать. Кинотеатрам, конечно, в идеале бы решение на уровне правительства. На федеральном уровне, о закрытии кинотеатров, тогда это будет ситуация форс-мажора и тогда можно будет использовать это в дискуссиях с арендодателями и решать вопрос с зарплатой персонала", – сказал Березин.

Он отметил, что рекомендации Минкультуры РФ будут способствовать региональным властям принять решение о введении временного запрета на деятельность кинотеатров, но при этом, как уточнил Березин, важно решить вопрос с выплатой заработной платы.

"Понятно, что те кинотеатры, которые сейчас работают, им особо сейчас показывать нечего, потом что вот сейчас закончится последнее кино и я думаю, до конца мая в принципе таких крупных проектов в прокате не будет. Поэтом как раз лучше ситуация директивного закрытия. При этом рекомендация (Минкультуры РФ) не может быть основанием для закрытия кинотеатров, потому что любой арендодатель потом скажет "вы же сами закрылись, вас никто не заставлял"", - подчеркнул Березин.

Ранее Минкультуры РФ выпустило рекомендации о закрытии кинотеатров с 23 марта из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства.