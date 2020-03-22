Минкультуры РФ рекомендовало приостановить работу кинотеатров

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ выпустило рекомендации о закрытии кинотеатров с 23 марта из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства.

Соответствующий приказ подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой, сообщили в министерстве. В документе отмечается, что меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

С 17 марта Минкультуры России ввело аналогичные ограничения в отношении подведомственных учреждений - музеев, театров, филармоний, цирков, а также организаций, публично демонстрирующих фильмы.

Ранее крупные сети кинотеатров стали закрывать кинозалы по всей России. О закрытии 22 кинотеатров в субъектах РФ сообщили в Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема парк" и "Формула кино"). Также о закрытии части кинотеатров объявила сеть "КАРО".