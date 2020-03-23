Эксперт оценил в миллиарды рублей убытки российского кино из-за коронавируса

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Из-за отмена съемок и показов кинокартин из-за коронавируса производители кино и сериалов потеряют миллиарды рублей, заявил председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов.

По его словам, если отмены и переносы производства фильмов из-за коронавируса закончатся "месяца через два, то эхо мы будем ощущать года два после этого".

Ассоциация попросила премьер-министра Михаила Мишустина помочь киноиндустрации. "Сейчас это все в разгаре, и никто не понимает, когда все закончится. Все разговоры сейчас пока носят предварительный характер", - добавил Сельянов.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщил "Интерфаксу", что подсчитывать убытки кинотеатров пока рано и точную сумму назвать еще нельзя.

20 марта "Коммерсантъ сообщил, что ассоциация проинформировала правительство об остановке съемок и попросила о мерах поддержки. В частности, она просила отсрочку по возврату средств Фонду кино на период карантина и шесть месяцев после него, прямую финансовую поддержку для замороженных проектов, сокращение наполовину налоговых и социальных выплат на полгода, снижение арендной платы и платы за ЖКХ.

Кинематографисты также попросили разрешения бесплатно снимать на объектах в государственной собственности, а в случае введения режима ЧС не прекращать съемки "при соблюдении ряда правил".