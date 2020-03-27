Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 27.03В России 1 036+196В мире 529 591+61 997

Борис Акунин рассказал, как переболел коронавирусом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил, что идет на поправку после заражения коронавирусом COVID-19, и после того, как тест подтвердит, что он переболел, намерен записаться в волонтеры для помощи тем, кто вынужден сидеть дома.

"У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять", - написал Акунин в своем фейсбуке в пятницу.

Пандемия коронавируса

Таким образом писатель провел 10 дней, в течение которых, к счастью, не появилось проблем с дыханием. "Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ", - сообщил писатель.

По его словам, сейчас появляются и другие методы лечения, пока экспериментальные. "В общем, чем позже заболеете, тем легче будет вас вылечить - в этом главный смысл соблюдения карантина. Но сами никаких антибиотиков и тем более гидроксихлорохин (препарат против малярии, применяющийся также для лечения COVID-19 - ИФ) без назначения врача, конечно, не принимайте", - подчеркнул Акунин.

По его словам, заболел он вместе с супругой еще в пятницу, 13 марта, но у нее была совсем легкая форма заболевания: день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом).

Не так страшен коронавирус, как психоз вокруг него - Акунин

Больше всего писателя беспокоит "не вирус, а психоз вокруг него". "Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти "фотографии легких, пораженных коронавирусом", "гробы в Бергамо", описания ужасов одинокой смерти и т.п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение - вот сейчас главная опасность", - считает он.

"Будьте осторожны, ведите себя ответственно, но не паникуйте. И помогайте тем, кто в самоизоляции. Особенно старым и больным",- добавил он. Акунин намерен после того, как тестирование подтвердит его выздоровление записаться в волонтеры для помощи тем, кто должен оставаться дома.

"Когда я сделаю тест, подтверждающий иммунитет (тест должен появиться на следующей неделе), тоже обязательно зарегистрируюсь. Буду гулять с собаками, плохо ли", - написал Акунин.

В настоящее время писатель проживает в Лондоне. О том, что у него диагностировали COVID-19, литератор сообщил накануне, 26 марта.

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) родился 20 мая 1956 года. Русский писатель, ученый-японист, литературовед, переводчик, общественный деятель. Также публиковался под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин.

Является автором нескольких десятков романов, повестей, литературных статей и переводов японской, американской и английской литературы. Художественные произведения Акунина относятся преимущественно к детективному жанру. Популярность ему принесла серия книг о сыщике Эрасте Фандорине.

Борис Акунун

Новости по теме

Новости

Боб Дилан выпустил первую за восемь лет песню

Пандемия коронавируса

Коронавирус выявлен у солиста Rammstein Тилля Линдеманна

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

Большой театр отменил июньские гастроли в США

Большой театр впервые в истории покажет в интернете постановки "золотого фонда"

Большой театр впервые в истории покажет в интернете постановки "золотого фонда"

Что случилось этой ночью: четверг, 26 марта

Элтон Джон устроит благотворительный телеконцерт с другими звездами

Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в реанимацию

Умершие знаменитости

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

"Тотальный диктант-2020" перенесли на 17 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');