Борис Акунин рассказал, как переболел коронавирусом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) сообщил, что идет на поправку после заражения коронавирусом COVID-19, и после того, как тест подтвердит, что он переболел, намерен записаться в волонтеры для помощи тем, кто вынужден сидеть дома.

"У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять", - написал Акунин в своем фейсбуке в пятницу.

Таким образом писатель провел 10 дней, в течение которых, к счастью, не появилось проблем с дыханием. "Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ", - сообщил писатель.

По его словам, сейчас появляются и другие методы лечения, пока экспериментальные. "В общем, чем позже заболеете, тем легче будет вас вылечить - в этом главный смысл соблюдения карантина. Но сами никаких антибиотиков и тем более гидроксихлорохин (препарат против малярии, применяющийся также для лечения COVID-19 - ИФ) без назначения врача, конечно, не принимайте", - подчеркнул Акунин.

По его словам, заболел он вместе с супругой еще в пятницу, 13 марта, но у нее была совсем легкая форма заболевания: день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом).

Не так страшен коронавирус, как психоз вокруг него - Акунин

Больше всего писателя беспокоит "не вирус, а психоз вокруг него". "Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти "фотографии легких, пораженных коронавирусом", "гробы в Бергамо", описания ужасов одинокой смерти и т.п. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение - вот сейчас главная опасность", - считает он.

"Будьте осторожны, ведите себя ответственно, но не паникуйте. И помогайте тем, кто в самоизоляции. Особенно старым и больным",- добавил он. Акунин намерен после того, как тестирование подтвердит его выздоровление записаться в волонтеры для помощи тем, кто должен оставаться дома.

"Когда я сделаю тест, подтверждающий иммунитет (тест должен появиться на следующей неделе), тоже обязательно зарегистрируюсь. Буду гулять с собаками, плохо ли", - написал Акунин.

В настоящее время писатель проживает в Лондоне. О том, что у него диагностировали COVID-19, литератор сообщил накануне, 26 марта.

Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) родился 20 мая 1956 года. Русский писатель, ученый-японист, литературовед, переводчик, общественный деятель. Также публиковался под литературными псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин.

Является автором нескольких десятков романов, повестей, литературных статей и переводов японской, американской и английской литературы. Художественные произведения Акунина относятся преимущественно к детективному жанру. Популярность ему принесла серия книг о сыщике Эрасте Фандорине.