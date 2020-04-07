У Надежды Бабкиной не нашли коронавирус

Певица Надежда Бабкина Фото: Павел Смертин/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Певица, народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина находится в больнице из-за пневмонии, коронавируса у нее нет, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель артистки.

"Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом пневмония, ее состояние стабильное с положительной динамикой. Коронавируса не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бабкину госпитализировали в в подмосковную клинику с диагнозом "пневмония". Сообщалось, что у артистки также диагностирован коронавирус. Кроме того, СМИ сообщали, что Бабкину ввели в искусственную кому.