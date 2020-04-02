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Американский джазмен Эллис Марсалис скончался от осложнений из-за COVID-19

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Американский джазовый музыкант Эллис Марсалис-младший скончался в возрасте 85 лет в Луизиане от осложнений после заражения новым типом коронавируса, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на его родственников.

Пандемия коронавируса

"Пневмония стала истинной причиной его кончины. Но это была пневмония, вызванная COVID-19", - сказал сын музыканта Эллис Марсалис III.

Он добавил, что приехал из Балтимора в Луизиану в минувшие выходные, чтобы побыть с отцом. По его словам, другие члены семьи также находились рядом с ним в больнице, куда он был госпитализирован после выявления у него коронавируса.

Эллис Марсалис считается легендарным джазменом. Он родился в Новом Орлеане и провел там большую часть своей жизни. Он выпустил более 15 альбомов. Четверо из его шести сыновей также стали джазменами.

Ранее вследствие заражения коронавирусом скончались и другие известные музыканты. В частности, из жизни ушел музыкант Адам Шлезингер, который был основателем рок-групп Fountains Of Wayne и Ivy, а также певец и обладатель премии Grammy Джо Диффри. Среди жертв оказался и известный камерунский джазовый саксофонист Эмманюэль (Ману) Дибанго.

В США число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 205 тысяч, умерли более пяти тысяч пациентов.

США Эллис Марсалис

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