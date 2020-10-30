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Главный дирижер Михайловского театра Ведерников умер от коронавируса

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Главный дирижер и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра Александр Ведерников умер в возрасте 56 лет от коронавируса, сообщил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Он уточнил, что Ведерников умер в Москве, в 52-й больнице. У него было стопроцентное поражение легких и диагностирован коронавирус.

Александр Ведерников родился 11 января 1964 в семье солиста Большого театра Александра Ведерникова и профессора Московской консерватории Наталии Гуреевой. В 1988 году он окончил Московскую консерваторию, затем аспирантуру консерватории. Работал в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, затем был ассистентом главного дирижера и вторым дирижером Симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. В 1995 году он основал симфонический оркестр "Русская филармония" и до 2004 года был его художественным руководителем и главным дирижером.

В 2001-2009 годах Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером Большого театра. С сентября 2018 года он был главным дирижером Датской королевской оперы, а с февраля 2019 года - музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра.

Хроника 05 января 2019 года – 30 октября 2020 годаУмершие знаменитости
Александр Ведерников Петербург Михайловский театр коронавирус

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