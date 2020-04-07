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Надежду Бабкину подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Певица, народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, у которой диагностирована пневмония, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, она находится в медикаментозной коме.

"Для того, чтобы избежать каких-либо дальнейших последствий, более тяжелых, принято решение вот этот аппарат ИВЛ подключить. И для того, чтобы артистка сама себе не нанесла физический вред, потому что это болезненная процедура, принято решение провести такую процедуру (ввести ее в медикаментозную кому)", - сообщил "Интерфаксу" пресс-атташе артистки Александр Велор.

Он отметил, что такое решение врачей - логические действия, "в этом нет ничего страшного и опасного".

Ранее сообщалось, что Бабкина находится в больнице, врачи диагностировали у нее пневмонию, коронавируса у артистки нет.

Надежда Бабкина Александр Велор

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