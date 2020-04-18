Друг Надежды Бабкиной сообщил, что певице стало лучше

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Певица, народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, у которой диагностирована пневмония, продолжает лечение в клинике, она чувствует себя лучше, сообщил друг артистки, музыкант Евгений Гор.

"Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается", - написал он на своей странице в инстаграм.

Как отметил музыкант, "все в порядке и скоро уже Надежда будет в строю".

Ранее Бабкина была госпитализирована с пневмонией.

Ее пресс-атташе Александр Велор 7 апреля сообщил "Интерфаксу", что артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в медикаментозной коме. 14 апреля концертный директор певицы Сергей Горох сообщил, что Бабкина в сознании, врачи прогнозируют у нее положительную динамику.