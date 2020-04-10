Новгородский кремль продезинфицируют

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Новгороде территории кремля впервые продезинфицируют, сообщили в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ), в ведении которого находятся большинство объектов кремля. Это произойдет 13 апреля.

"Мы будем работать только на улице, внутри наших памятников санобработка проводиться не будет", - отметили в пресс-службе. Там сказали, что будут использоваться ручные опрыскиватели и безопасное для людей средство.

Объекты музея закрылись для посетителей 18 марта. Музей будет закрыт как минимум до 30 апреля.

Территориальное управление Роспотребнадзора подтвердило в регионе 12 случаев заражения коронавирусом, один из заболевших умер.

Новгородский кремль (Детинец) является памятником всемирного значения XI-XVII веков и охраняется ЮНЕСКО. На территории кремля находятся Софийский кафедральный собор, монумент "Тысячелетие России", мемориал "Вечный огонь", Грановитая палата и другие уникальные памятники истории.