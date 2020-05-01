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Народная артистка РФ Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Советская и российская актриса, народная артистка РФ Татьяна Васильева госпитализирована.

"Я пока не могу точно сказать (какой у меня диагноз - ИФ). Я еду в больницу", - сообщила Васильева "Интерфаксу", комментируя сообщения СМИ о том, что у нее коронавирусная инфекция COVID-19.

Актриса добавила, что у нее кашель и высокая температура.

Ранее в СМИ появилась информация, что Васильева заразилась коронавирусом.

Советская и российская актриса, телеведущая Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года. Служила в Московском академическом театре сатиры и Театре имени Маяковского. Снималась в таких фильмах, как "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть".

Татьяна Васильева Коронавирус

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