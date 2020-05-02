Актриса Татьяна Васильева вернулась из больницы домой и ждет результатов анализов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Народная артистка РФ Татьяна Васильева, которая накануне почувствовала недомогание и на скорой была доставлена в больницу, находится дома, она ждет результатов анализов.

"Чувствую себя пока не очень, еще температура держится. Я дома", - сказала она "Интерфаксу" в субботу.

Васильева уточнила, что в больнице ей сделали анализы, но пока артистка не получила результаты.

Ранее сообщалось, что Васильеву госпитализировали с кашлем и высокой температурой.

Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года. Советская и российская актриса, телеведущая. Была актрисой Московского академического Театра Сатиры и Театра имени Маяковского. Снималась в таких фильмах, как "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть".