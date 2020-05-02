У актрисы Татьяны Васильевой подтвердился COVID-19

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Народная артистка РФ Татьяна Васильева сообщила, что у нее диагностировали коронавирус.

"Да, у меня коронавирус. Пока дома, потом видно будет", - сказала она "Интерфаксу" в субботу.

Накануне Васильева сообщила "Интерфаксу" о том, что ее госпитализировали с кашлем и высокой температурой. В субботу утром она вернулась домой, где ждала результаты анализов.

Советская и российская актриса, телеведущая Васильева родилась 28 февраля 1947 года. Была актрисой Московского академического Театра Сатиры и Театра имени Маяковского. Она снималась в таких фильмах, как "Здравствуйте, я ваша тетя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть".