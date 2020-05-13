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"Шукшинские дни на Алтае" отменили впервые в истории фестиваля

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министерство культуры Алтайского края из-за коронавируса отменило ежегодный фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Мероприятие, которое с 1976 года проводят на родине писателя, отменено впервые в своей истории, отметила министр Елена Безрукова.

Пандемия коронавируса

"Это самый масштабный фестиваль Алтайского края, главная особенность которого заключается в большом количестве людей. Проведение такого масштабного мероприятия не представляется возможным этим летом", - сказала она.

Также, по ее словам, в июне будут отменены Дельфийские игры и фестиваль Роберта Рождественского, не состоится планировавшийся на август Фестиваль деревянной скульптуры. Театральный фестиваль Валерия Золотухина перенесут на 2021 год.

Министр объяснила, что проблем не только в запрете массовых мероприятий, но и в сложностях с их подготовкой. "В настоящее время подготовиться и провести мероприятия уже не представляется возможным, так как речь идет и о системе торгов и покупке авиабилетов и так далее. Бюджет не получает доходы, а средства направляются на здравоохранение, от расходов на массовые мероприятия все отказываются", - сказала она.

Безрукова также отметила, что регион во II квартале 2020 года не достигнет целевых показателей нацпроекта "Культура" по числу посетителей культурных мероприятий и учреждений. Такая же ситуация сложилась и в других регионах, поэтому она надеется, что в Москве скорректируют эти показатели нацпроекта.

"Что касается реализации средств, выделенных в рамках нацпроекта, подачи заявок, торгов, поставок оборудования - все идет своим чередом. Более 100 млн рублей выделено нам в этом году и мы уже получили часть оборудования и инструментов для учреждений культуры", - сказала министр.

Алтайский край Минкультуры Елена Безрукова Шукшинские дни Василий Шукшин Валерий Золотухин Роберт Рождественский коронавирус

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