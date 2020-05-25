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Правительство скорректирует цели нацпроектов не раньше августа

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Целевые показатели нацпроектов придется скорректировать, но из-за сохраняющейся неопределенности это можно будет сделать не раньше конца лета или начала осени, заявил депутатам Госдумы глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Экономический кризис

Он отметил, что сейчас правительство сосредоточилось на антикризисных мерах, добивается открытия экономики и пытается помочь как можно большему числу малых и средных предприятий.

"К вопросам показателей нам предстоит вернуться, но как мне кажется, где-то в августе - сентябре. До этого неопределенность будет слишком большая", - сказал министр. Он добавил, что правительству предстоит пересмотреть мероприятия национальных проектов и изменить структуру мер поддержки.

Минэкономразвития коронавирус Максим Решетников правительство

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