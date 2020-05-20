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СМИ узнали о возможном переносе "Оскара" в 2021 году

СМИ узнали о возможном переносе "Оскара" в 2021 году
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Американская киноакадемия рассматривает возможность переноса 93-й церемонии вручения премии "Оскар", которая должна пройти в феврале 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников, говоривших с изданием на условиях анонимности.

"Скорее всего, он ("Оскар" - ИФ) будет отложен", - сказал один из источников, отметив, что официальных предложений по поводу новых дат церемонии и других деталей пока не поступало.

Другие собеседники Variety также подчеркивают, что на данном этапе планы далеки от конкретики. В настоящее время телевизионная трансляция церемонии запланирована на 28 февраля 2021 года на телеканале ABC, и один из источников издания утверждает, что эта дата пока не менялась.

После того, как в апреле организаторы "Оскара" из-за пандемии коронавируса объявили о временных изменениях правил отбора фильмов для участия в конкурсе, президент Американской киноакадемии заявил Variety, что говорить об возможных изменениях в расписании телетрансляции церемонии еще слишком рано.

Поскольку кинотеатры из-за пандемии COVID-19 закрыты, в 2021 году до участия в "Оскаре" впервые допустят фильмы, не вышедшие в прокат и показанные только онлайн. Кинотеатры в округе Лос-Анжелес штата Калифорния, показ фильмов в котором является обязательным условием для участия в конкурсе, закрыты с 16 марта.

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Оскар Коронавирус

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