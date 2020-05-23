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Рекомендации по открытию российских театров согласуют до конца лета

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Окончательное решение о том, при каких условиях смогут открыться театры и сколько зрителей сможет находился в зале, будет принято в конце лета совместно с Роспотребнадзором, сообщили в субботу в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Летом, в конце июля - начале августа мы направим на согласование в Роспотребнадзор тот вариант рассадки и иных условий санитарной безопасности, который сочтет оптимальным театральное сообщество", - сообщила замминистра культуры Алла Манилова, слова которой приводит пресс-служба.

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Она отметила, что в сложившейся ситуации, когда все театры закрыты на карантин из-за пандемии коронавируса, "надо быть реалистами и понимать, что выбор сегодня - не между аншлагом и неполным залом, а между неполным залом и закрытым театром".

Манилова напомнила, что театры в любой стране открываются на последней фазе снятия ограничений. "Мы очень надеемся, что в сентябре эта фаза наконец настанет. Тогда театр законно сможет позволить себе такую рассадку, которая не будет убивать ни живую энергию театра, ни его экономику", - добавила она.

Замминистра культуры отметила, что зрители в зале будут находиться "точно не с дистанцией в два метра слева, справа, впереди и сзади, при которой в зале на 500 мест поместится 75 человек". "Это хуже, чем ничего", - сказала Манилова.

Она также сообщила, что решение о том, как будут заполняться залы после снятия ограничений принимается совместно с руководителями театров, "сегодня у нас нет решений, не согласованных с отраслью".

Ранее глава Минкультуры России Ольга Любимова сообщила, что ведомство совместно с Роспотребнадзором разрабатывает правила для открытия театров, зрителей предлагают сажать зрителей в "шахматном порядке".

Минкультуры Роспотребнадзор Коронавирус

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