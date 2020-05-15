Большой театр скорректирует график, чтобы не показывать Онегина в маске

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Большой театр пересмотрит план премьер на следующие сезоны из-за пандемии коронавируса и перенесет все спектакли, сообщил "Дождю" гендиректор ГАБТа Владимир Урин. По его словам, театр начнет работать только после отмены всех ограничений: Евгений Онегин не сможет петь на сцене в маске.

"Как вы можете представить Евгения Онегина, певцов в маске? А балет, где соприкосновения друг с другом, как это можно представить? Это надо понимать, что это все возможно только тогда, когда все эти ограничения будут сняты и эпидемия уйдет", - считает Урин.

"Я хочу, чтобы все понимали, что в отличие от драматического театра реальные ситуации того, чтобы музыкальный театр начал показывать спектакли, я имею ввиду в этом случае Большой театр, с какими-то ограничениями типа маски, перчатки или дистанция социальная 1,5-2 метра невозможно. Невозможно посадить оркестр на расстоянии 1,5 метра в оркестровой яме. Невозможно носить маску артистам духовых инструментов так же как невозможно носить маску певцам. Поэтому совершенно очевидно, что музыкальный театр откроет свои двери вообще в последнюю очередь", - добавил он.

Урин напомнил, что у театра на следующий сезон уже были запланированы премьеры и подписаны договора.

"Естественно совершенно, что нам надо будет выпустить те премьеры, которые мы не выпустили, какие-то премьеры, которые были спланированы на сезон 2020-2021 будут перенесены на дельнейшие сезоны. Мы "подвинем" те спектакли, где участвуют наши зарубежные коллеги, постановочная часть и солисты. Потому что мы не понимаем, когда откроет границы Россия и те страны, которые точно также имеют проблему с эпидемией", - сказал топ-менеджер.

В первую очередь Большой сосредоточится "на выпуске и на прокате тех спектаклей, где постановщики российские и российские солисты".

Пока в этом сезоне театр не смог представить пять премьер.

"Мы в конце этого сезона должны были выпустить балеты наших молодых хореографов российских. Затем мы должны были выпустить премьеру балета "Мастер и Маргарита" Эдуарда Клюга, и мы должны были выпустить оперу "Дон Жуан" Моцарта. Все эти три премьеры не состоялись, также, как и не состоялись премьеры на камерной сцене: "Искатели жемчуга", и "Дневник Анны Франк", и "Белая роза". Фактически у нас не произошло 5 премьер" - сказал директор театра.

В конце марта из-за коронавируса Большой театр решил впервые показать в интернете записи своих постановок из золотой коллекции. Были отменены летние гастроли труппы в США.

В апреле в Большом театре прошел без зрителей благотворительный концерт "Мы вместе" в поддержку врачей и волонтеров. У нескольких сотрудников Большого после этого обнаружили коронавирус.