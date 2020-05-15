Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 15.05В России 262 843+10 598В мире 4 442 163+95 145

Большой театр скорректирует график, чтобы не показывать Онегина в маске

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Большой театр пересмотрит план премьер на следующие сезоны из-за пандемии коронавируса и перенесет все спектакли, сообщил "Дождю" гендиректор ГАБТа Владимир Урин. По его словам, театр начнет работать только после отмены всех ограничений: Евгений Онегин не сможет петь на сцене в маске.

Пандемия коронавируса

"Как вы можете представить Евгения Онегина, певцов в маске? А балет, где соприкосновения друг с другом, как это можно представить? Это надо понимать, что это все возможно только тогда, когда все эти ограничения будут сняты и эпидемия уйдет", - считает Урин.

"Я хочу, чтобы все понимали, что в отличие от драматического театра реальные ситуации того, чтобы музыкальный театр начал показывать спектакли, я имею ввиду в этом случае Большой театр, с какими-то ограничениями типа маски, перчатки или дистанция социальная 1,5-2 метра невозможно. Невозможно посадить оркестр на расстоянии 1,5 метра в оркестровой яме. Невозможно носить маску артистам духовых инструментов так же как невозможно носить маску певцам. Поэтому совершенно очевидно, что музыкальный театр откроет свои двери вообще в последнюю очередь", - добавил он.

Урин напомнил, что у театра на следующий сезон уже были запланированы премьеры и подписаны договора.

"Естественно совершенно, что нам надо будет выпустить те премьеры, которые мы не выпустили, какие-то премьеры, которые были спланированы на сезон 2020-2021 будут перенесены на дельнейшие сезоны. Мы "подвинем" те спектакли, где участвуют наши зарубежные коллеги, постановочная часть и солисты. Потому что мы не понимаем, когда откроет границы Россия и те страны, которые точно также имеют проблему с эпидемией", - сказал топ-менеджер.

В первую очередь Большой сосредоточится "на выпуске и на прокате тех спектаклей, где постановщики российские и российские солисты".

Пока в этом сезоне театр не смог представить пять премьер.

"Мы в конце этого сезона должны были выпустить балеты наших молодых хореографов российских. Затем мы должны были выпустить премьеру балета "Мастер и Маргарита" Эдуарда Клюга, и мы должны были выпустить оперу "Дон Жуан" Моцарта. Все эти три премьеры не состоялись, также, как и не состоялись премьеры на камерной сцене: "Искатели жемчуга", и "Дневник Анны Франк", и "Белая роза". Фактически у нас не произошло 5 премьер" - сказал директор театра.

В конце марта из-за коронавируса Большой театр решил впервые показать в интернете записи своих постановок из золотой коллекции. Были отменены летние гастроли труппы в США.

В апреле в Большом театре прошел без зрителей благотворительный концерт "Мы вместе" в поддержку врачей и волонтеров. У нескольких сотрудников Большого после этого обнаружили коронавирус.

Искусство против вируса

11
Сорокаба, БразилияМилан, ИталияВаленсия, ИспанияАфины, ГрецияБерлин, ГерманияБарселона, ИспанияБрешиа, ИталияШанхай, КитайКуала-Лумпур, МалайзияБарселона, Испания
Сорокаба, Бразилия
Большой театр Владимир Урин коронавирус Евгений Онегин Анна Франк

Новости по теме

Новости

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

Директор Третьяковки допустила открытие галереи в июле

В киноотрасли опасаются удорожания производства фильмов и сериалов в РФ

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится

Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

Умер один из основателей рок-н-ролла Литл Ричард

Театр на Таганке 9 мая представит онлайн-версию спектакля "Павшие и живые"

У актрисы Татьяны Васильевой подтвердился COVID-19

Киностудия имени Горького объявила о запуске Youtube-канала

Актер Вахтанговского театра Евгений Фёдоров умер на 97-м году жизни

Актер Вахтанговского театра Евгений Фёдоров умер на 97-м году жизни

Надежду Бабкину выписали из больницы

Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером

Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');