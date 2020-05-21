Билеты в театры и музеи не подорожают

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Цены на билеты в театры и музеи останутся такими же, как и до пандемии коронавируса, поднимать их из-за сокращения количества зрителей не будут, рассказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в интервью Первому каналу в четверг.

Экономику отдельных театров будут отдельно прорабатывать в соответствующих департаментах культуры, поскольку они существуют на госзадании. Сохранение цен на билеты в условиях кризиса должно вернуть посещаемость театров и музеев на прежний уровень.

Минкультуры и Роспотребнадзор составят правила безопасности для театров во время пандемии. Например, зрителей будут сажать в шахматном порядке. Жесткость рекомендаций зависит от региона.

По мнению Любимовой, зрители вернутся в театры в сентябре.

Новые правила в работе коснутся и филармоний. Их репертуар составят так, чтобы артисты могли безопасно выступить перед зрителями.

Любимова подчеркнула, что в российских музеях, открытие которых в ряде регионов запланировано на 1 июня, проведут дезинфекцию, установят защитные стекла, разметят пол для дистанции между посетителями из расчета 20 квадратных метров на одного человека, учитывая ситуацию с коронавирусом. На полы нанесут разметку для удобства соблюдения социальной дистанции. Экскурсионные группы появятся в музеях "в самую последнюю очередь".

Для сотрудников введут возрастной ценз: гардеробщики не смогут работать после 60 лет, а сотрудники залов – после 65 лет.

В середине мая стало известно, что музеи Москвы не будут повышать цены на билеты.