Роспотребнадзор рекомендовал кинотеатрам сажать зрителей в метре друг от друга

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разработал рекомендации для кинотеатров и кинозалов в условиях коронавируса, документ опубликован на сайте ведомства.

Решение об открытии кинотеатров должны будут принимать власти регионов по рекомендации санитарных врачей - исходя из эпидемической ситуации в субъекте. Зрителям рекомендовано носить маски и не ходить в кино при наличии симптомов ОРВИ. Билеты будут продавать так, чтобы между посетителями сохранялась дистанция не менее метра (однако члены одной семьи могут сидеть вместе).

Продажа попкорна и другой продукции кинобаров не будет запрещена, но Роспотребнадзор рекомендует продавать еду и напитки в вендинговых автоматах бесконтактным способом. Билеты тоже рекомендуется продавать с помощью автоматов.

3D-очки выдавать разрешено только при условиях, что их дезинфицируют и кладут в индивидуальную упаковку, или выдают посетителям дезинфицирующие салфетки. Посетители также смогут принести на сеанс собственные 3D-очки.

Ведомство также дает рекомендации, как избежать очередей в кинозалы и минимизировать контакты в фойе: кинотеатрам с несколькими залами рекомендовано составить расписание сеансов с промежутком между началом кино не менее 15 минут (не менее 10, если залов больше шести). Кроме того, кинотеатры будут проводить усиленную дезинфекцию и обработку помещений и проветривать залы после сеанса.

По словам главы ведомства Анны Поповой, слова которой приводят в Роспотребнадзоре, если соблюдать рекомендации, риск заразиться в кинотеатре будет минимальным.

Министр культуры Ольга Любимова, в свою очередь, выразила надежду, что с появлением рекомендаций у региональных властей появится возможность быстрее определить, насколько они готовы открыть кинотеатры. Она отметила, что Минкультуры готовило для Роспотребнадзора свои предложения совместно с ведущими сетями кинотеатров.