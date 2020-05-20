Сеть "Каро" решила открыть автокинотеатры в Москве, Петербурге и Казани

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сеть "Каро" начала договариваться об открытии шести автомобильных кинотеатрах в Москве, Петербурге и Казани, сообщили в пресс-службе компании. "Каро" ждет разрешения со стороны городских властей.

Кинотеатры в России закрыты с марта из-за пандемии коронавируса. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин говорил "Интерфаксу", что карантин могут не пережить 20% кинотеатров, а убытки сетей составят около 50 млрд рублей.

Автомобильные кинотеатры в разгар пандемии получили распространение в Европе.