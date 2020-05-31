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Роспотребнадзор не будет наказывать посетителей кинотеатров за рассадку

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не будет контролировать соблюдение социального дистанцирования в кинотеатрах, сообщила глава службы Анна Попова.

В интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) она сообщила, что ранее озвученные рекомендации Роспотребнадзора являются именно рекомендациями. Проверять и наказывать ведомство не планирует.

Попова отметила, что в рекомендациях прописано, как людям безопасно находиться в кинотеатрах. Также она подчеркнула, что за рассадку будут отвечать кассиры кинотеатров при продаже билетов.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для кинотеатров и кинозалов в условиях коронавируса. Решение об открытии кинотеатров должны будут принимать власти регионов по рекомендации санитарных врачей, исходя из эпидемической ситуации в субъекте. Зрителям рекомендовано носить маски и воздержаться от похода в кино при наличии симптомов ОРВИ.

Билеты будут продавать так, чтобы между посетителями сохранялась дистанция не менее метра (члены одной семьи могут сидеть вместе). Чтобы избежать очередей в кинозалы и минимизировать контакты в фойе, кинотеатрам с несколькими залами рекомендовано составить расписание сеансов с промежутком между началом фильмов не менее 15 минут (не менее 10, если залов больше шести). Кроме того, кинотеатры будут проводить усиленную дезинфекцию и обработку помещений, проветривание залов после просмотра.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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