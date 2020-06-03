Пять берестяных грамот нашли при строительстве набережной в Великом Новгороде

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Пять древних берестяных грамот нашли московские археологи при строительстве набережной реки Волхов в Великом Новгороде. Об этом сообщили "Интерфаксу" в АО "Возрождение", которое является подрядчиком работ.

"На раскопе у Академического театра драмы специалисты Института археологии РАН обнаружили усадьбу зажиточного горожанина, предварительно, XIV-XV веков. На территории усадьбы они вскрыли фундаменты жилого дома и других построек", - сказал собеседник агентства.

В ходе исследований в историческом центре города археологи обнаружили большое количество древних монет и предметов средневекового быта. Необычной находкой стала канатная бухта для речных судов. Но главное, что обнаружили ученые, - пять берестяных грамот, написанных около 700 лет назад. Пока неизвестно их состояние и содержание.

В настоящее время раскопки ведутся на глубине около 5 метров. Археологи намерены завершить их к 11 июня.

Как сообщалось, строительство новой набережной площадью более 85 тыс. кв. м началось в прошлом году и должно завершиться в 2021 году. Стоимость работ превысит 612 млн рублей.