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В Новгороде нашли печать великого князя Московского Симеона Гордого

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - На раскопках в Великом Новгороде археологи нашли печать великого князя Симеона Гордого, сообщили в пресс-службе областного правительства. Ее нашли 10 июня у Академического театра драмы.

Это свинцовая печать, она находилась в слоях XIV века, уточнили в Институте археологии РАН (Москва), сотрудники которого руководят исследованиями у театра. Такими печатями в древности скрепляли важные документы. Сейчас ее изучают специалисты по сфрагистике.

Ранее на том же раскопе археологи нашли редкую печать новгородского посадника Федора Даниловича (XV век).

Согласно летописным данным, старший сын великого князя Ивана Калиты Симеон Иоаннович по прозвищу Гордый (1317-1353 годы) был князем Московским и великим князем Владимирским (1340-1353 годы), а также князем Новгородским (1346-1353 годы).

Новгород Институт археологии РАН Иван Калита Симеон Гордый Москва

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