В центре Великого Новгорода нашли фрагменты древних крепостных стен и башен

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ученые на раскопках в историческом центре Великого Новгорода нашли фрагменты древних крепостных стен и башен, сообщил "Интерфаксу" руководитель работ сотрудник Института археологии РАН (Москва) Олег Олейников.

Исследователи обнаружили фундаменты двух деревянных башен и крепостных стен, протянувшихся на несколько десятков метров. "Благодаря этим фундаментам теперь мы точно знаем, в каком месте, на каком удалении от Волхова находились городские укрепления", - сказал Олейников.

Согласно летописям и архивным документам, деревянные, каменные башни и стены вокруг Великого Новгорода, построенные на земляных валах, входили в оборонительную систему города. В древности они назывались "Окольным городом", "Острогом" и "Большим земляным городом". Протяженность сооружения составляла около шести километров.

Строительство укреплений началось в XIV веке, а разобраны они были по распоряжению императора Петра I в начале XVIII столетия, когда Великий Новгород утратил значение крепости. К настоящему моменту из укреплений сохранились земляной вал Окольного города с небольшим участком каменной стены, а также каменная Алексеевская (Белая) башня, возведенная в XVI веке.

Как сообщалось, сотрудники Института археологии начали раскопки в центре Великого Новгорода в 2020 году в связи со строительством набережной Волхова. За время исследований ученые сделали сотни находок. В их числе - древние предметы церковного обихода и бытовые предметы.

Одной из наиболее примечательных находок стала редкая свинцовая печать (булла) XV века, какими в древности скрепляли важные документы. Эта печать, согласно гипотезе исследователей, принадлежала государю и великому князю Всея Руси Василию II (Темному).