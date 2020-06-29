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Кинотеатры в России откроются с 15 июля

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Еще одна хорошая новость – с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры, люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни", - сказал Чернышенко на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник.

В марте кинотеатры, как и другие учреждения культуры, были закрыты на фоне пандемии коронавируса. Кинотеатры были внесены в список наиболее пострадавших отраслей. Роспотребнадзор и Минкульт подготовили рекомендации по работе кинотеатров, они включают в себя рассадку зрителей на расстоянии метра.

2 июня вице-премьер Чернышенко уже прогнозировал, что кинотеатры заработают в середине июля, а концертные залы и театры – осенью.

Дмитрий Чернышенко

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