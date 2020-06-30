Третьяковская галерея после открытия будет пускать посетителей по сеансам

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея после открытия 3 июля введет систему посещения экспозиций по сеансам, рекомендованное время посещения составит два часа.

"Запланируйте посещение заранее: с 3 июля посещение Третьяковской галереи проходит по сеансам. Сеанс - это 30-минутный интервал, когда вы можете зайти в музей, рекомендуемое время осмотра - два часа. Сеансная система также работает в Доме-музее Виктора Васнецова и Музее-квартире Аполлинария Васнецова, время осмотра музеев - до 45 минут", - говорится в сообщении на сайте галереи.

На входе в музей посетителям будут измерять температуру, в залах необходимо использовать индивидуальные средства защиты (маски или респираторы), а также соблюдать дистанцию 1,5-2 метра и следовать обозначенному однонаправленному маршруту осмотра. При этом в галерее попросили посетителей оставить в камере хранения антисептические гели и спреи.

В Третьяковке напоминают, что из-за пандемии коронавируса количество посетителей в залах ограничено. Посетить постоянные экспозиции и временные выставки Третьяковки можно с организованной экскурсионной группой не более пяти человек.

"Если вы почувствовали себя плохо, билет можно сдать бесплатно за день до посещения онлайн с возвратом полной стоимости билета. Если вы не прошли температурный контроль на входе, дату визита можно перенести с сохранением билета", - отмечается в сообщении.

Третьяковская галерея откроется для посетителей 3 июля. Начнут работу экспозиция и выставки в историческом здании галереи в Лаврушинском переулке, там посетителей ждут постоянная экспозиция русского искусства XI - начала XX века и выставка "Неизвестные передвижники. Рисунок второй половины XIX века".

Инженерный корпус (Лаврушинский переулок, 12) откроется для посетителей выставкой "Золотая карта России. Живопись XVIII - XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея".

Новая Третьяковка на Крымском Валу ждет гостей на постоянной экспозиции "Искусство ХХ века", а также на выставке "Скульптор Александр Рукавишников". В Западном крыле Новой Третьяковки продолжится выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Дом-музей Виктора Васнецова и музей-квартира Аполлинария Васнецова встретят посетителей своими постоянными экспозициями.