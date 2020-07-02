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Музеи Москвы вернутся к "доковидной" посещаемости через год

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Музеи Москвы в первые две недели работы после локдауна приняли 28 300 посетителей, что в 15 раз меньше, чем за такой же период 2019 года (428 000 посетителей), сообщил начальник управления музейно-выставочной службы городского департамента культуры Антон Горянов.

Пандемия коронавируса

Он считает, что "доковидная" посещаемость музеев восстановится не раньше чем через год.

Чиновник напомнил, что музеи были закрыты на протяжении 91 дня, с 17 марта по 16 июня. Составленный график предполагает, что в полном объеме они откроются только к 1 сентября, то есть, всего им придется проработать при ограничениях 168 дней.

По данным Горянова, всего 16 июня открылось около 30% столичных музеев, к 1 июля заработали 50%, к 15 июля откроются 80% музеев. Многие крупные музеи все еще закрыты, например, это музей космонавтики.

"От первой ко второй неделе посещаемость выросла в два раза, но абсолютные цифры все равно очень небольшие", - сказал он.

Сейчас столичные музеи можно посетить только по электронным билетам, приобретенным на определенные сеансы. Посетители должны быть в масках и перчатках и соблюдать социальную дистанцию.

Посещаемость из-за пандемии стала снижаться еще в I квартале, за этот период музеи посетили 2,3 млн человек, это на 300 000 меньше, чем годом ранее. Музеи были закрыты в апреле и мае, периоде максимальной нагрузки. "Дни исторического и культурного наследия, "Ночь в музее" - эти крупные международные акции, которые несомненно привлекали не только горожан, но и туристов, проводились в условиях пандемии. Эти события дали более высокий результат, чем в прошлом году. Но мы отдаем себе отчет, что качество посетителей онлайн намного ниже, чем посетителей, которые приходили в музеи непосредственно", - сказал Горянов.

Он также сказал, что после карантина в нескольких музеях столицы произошли локальные вспышки коронавируса, заболели по три-четыре человека. Пока из-за этого музеи закрывать не планируют.

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Хроника 09 января – 02 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Антон Горянов коронавирус

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