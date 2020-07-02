Музеи Москвы вернутся к "доковидной" посещаемости через год

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Музеи Москвы в первые две недели работы после локдауна приняли 28 300 посетителей, что в 15 раз меньше, чем за такой же период 2019 года (428 000 посетителей), сообщил начальник управления музейно-выставочной службы городского департамента культуры Антон Горянов.

Он считает, что "доковидная" посещаемость музеев восстановится не раньше чем через год.

Чиновник напомнил, что музеи были закрыты на протяжении 91 дня, с 17 марта по 16 июня. Составленный график предполагает, что в полном объеме они откроются только к 1 сентября, то есть, всего им придется проработать при ограничениях 168 дней.

По данным Горянова, всего 16 июня открылось около 30% столичных музеев, к 1 июля заработали 50%, к 15 июля откроются 80% музеев. Многие крупные музеи все еще закрыты, например, это музей космонавтики.

"От первой ко второй неделе посещаемость выросла в два раза, но абсолютные цифры все равно очень небольшие", - сказал он.

Сейчас столичные музеи можно посетить только по электронным билетам, приобретенным на определенные сеансы. Посетители должны быть в масках и перчатках и соблюдать социальную дистанцию.

Посещаемость из-за пандемии стала снижаться еще в I квартале, за этот период музеи посетили 2,3 млн человек, это на 300 000 меньше, чем годом ранее. Музеи были закрыты в апреле и мае, периоде максимальной нагрузки. "Дни исторического и культурного наследия, "Ночь в музее" - эти крупные международные акции, которые несомненно привлекали не только горожан, но и туристов, проводились в условиях пандемии. Эти события дали более высокий результат, чем в прошлом году. Но мы отдаем себе отчет, что качество посетителей онлайн намного ниже, чем посетителей, которые приходили в музеи непосредственно", - сказал Горянов.

Он также сказал, что после карантина в нескольких музеях столицы произошли локальные вспышки коронавируса, заболели по три-четыре человека. Пока из-за этого музеи закрывать не планируют.