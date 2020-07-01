Скончался актер Виктор Проскурин

Актер Виктор Проскурин. 2010 год Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.

Артист скончался 30 июня в Москве.

Прощание с артистом, предварительно, пройдет в субботу.

"Сейчас еще решается вопрос по поводу публичного прощания, если получится, это будет дом кино или какая-то другая театральная площадка, потому что я бы хотела, чтобы это было на сцене", - добавила Хонда.

Первую роль в кино Проскурин сыграл еще до окончания школы. Он окончил театральное училище имени Щукина, был принят в Театр на Таганке, но проработал там недолго, перейдя в Московский театр Ленинского комсомола. Затем работал в театре имени Ермоловой.

Известность ему принесло участие в телевизионном сериале "Большая перемена". Проскурин сыграл в таких картинах как "Однажды двадцать лет спустя", "Жестокий романс", "Выйти замуж за капитана", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и других.