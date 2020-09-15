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В петербургских театрах отменили шахматную рассадку зрителей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу согласован новый стандарт безопасной деятельности театров, концертных организаций и цирков, сообщает пресс-служба комитета по культуре города.

Согласно обновленному документу, отменяется обязательная шахматная рассадка в зрительном зале. "При этом сохраняются другие профилактические меры, в том числе ношение масок и измерение температуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно новому стандарту, необходима тщательная дезинфекция помещений. При первых признаках заболевания сотрудник организации должен быть изолирован от других членов коллектива.

Роспотребнадзор рекомендует тестировать работников театров и концертных организаций на коронавирус каждые 15 дней. Билеты на входе будут проверяться бесконтактно.

В сентябре театры Петербурга приступают к работе.

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