Театр на Малой Бронной отменил премьеру спектакля из-за COVID-19

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Театр на Малой Бронной отменил премьеру спектакля "Бульба. Пир" из-за подтвердившегося коронавируса у участника постановочной группы спектакля, COVID-19 также подтвердился у режиссера спектакля Александра Молочникова.

"Перенос "Бульбы. Пир". Немножко заковидились... нам грустнее, чем зрителям, которые должны были прийти, потому что спектакль готов и у нас были отличные прогоны. У меня вчера подтвердился тоже (коронавирус)", - сообщил Молочников на своей странице в инстаграме.

Режиссер также сообщил, что коронавирус был обнаружен у артистов театра, занятых в постановке. "Простите все, с кем контактировал. На Кинотавре в день показа (фильма Молочникова - ИФ) "Скажи ей" сделал тест, он был отрицательный, поэтому позволил себе пойти на нашу премьеру. Надеюсь, встретить вас в октябре, а пока мы все снова на карантине", - добавил режиссер.

Ранее театр на Малой Бронной сообщил о переносе спектакля: "К нашему большому сожалению, мы вынуждены информировать вас о том, что в постановочной группе спектакля "Бульба. Пир" был выявлен бессимптомный случай короновирусной инфекции. Заботясь о здоровье зрителей и сотрудников театра, мы вынуждены перенести спектакли, запланированные на 19 и 20 сентября на 6 и 7 октября соответственно. Купленные билеты будут действительны".

Вспышки коронавируса в российских театрах

Ранее в нескольких крупных российских театрах произошли вспышки заболеваемостью коронавирусом среди артистов. Так, 10 сентября стало известно, что Государственный академический Большой театр отменил оперу "Дон Карлос" из-за болезни солиста Ильдара Абдразакова, у которого выявлен коронавирус.

Российский академический молодежный театр (РАМТ) в тот же день объявил об отмене премьеры спектакля "Сын" из-за выявленного коронавируса у исполнителя главной роли. Остальные артисты были отправлены на карантин, но диагноз у них не подтвердился.

Кроме того, в середине августа коронавирус был подтвержден у балерины Большого театра. В середине августа диагноз COVID-19 также подтвердился у порядка 30 артистов балетной труппы Мариинского театра. Для предотвращения распространения болезни около 300 участников труппы были помещены на изоляцию. Из-за ситуации театр перенес несколько балетных спектаклей.