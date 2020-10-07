Михаил Жванецкий решил уйти со сцены

Михаил Жванецкий Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Писатель Михаил Жванецкий принял решение прекратить концертную деятельность и уйти со сцены, сообщил "Интерфаксу" его представитель Олег Сташкевич.

"Михаил Михайлович ушел со сцены и закрыл передачу. Остается писателем", - сказал собеседник агентства в среду.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он является народным артистом РФ, лауреатом премии президента России.

С декабря 2000 по июль 2001 года в паре с поэтом Вадимом Жуком принимал участие в программе "Простые вещи" на РТР. С апреля 2002 года является постоянным ведущим ежемесячной телепередачи "Дежурный по стране", оригинального формата на канале "Россия-1" (ВГТРК) однако с конца 2019 года выход передачи был приостановлен.

Жванецкий исполнял собственные миниатюры и монологи.