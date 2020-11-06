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Умер Михаил Жванецкий

Умер Михаил Жванецкий
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил его помощник Олег Сташкевич.

"Могу подтвердить, да, умер", - сказал Сташкевич в пятницу "Интерфаксу".

О причинах смерти Жванецкого не сообщается.

Писатель-сатирик Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он написал множество получивших всенародную любовь миниатюр и зарисовок, с которыми выступал он сам и его коллеги по сцене. Среди самых известных зарисовок - "Рассказ подрывника", "Авас", "Я видел раков", "Собрание на ликеро-водочном заводе". По многочисленным произведениям Жванецкого созданы спектакли и изданы книги. Среди его книг - "Моя Одесса" (1993), "Год за два" (1987), "Встречи на улицах" (1980). В 2012 году стал Народным артистом России.

С декабря 2000 по июль 2001 года в паре с поэтом Вадимом Жуком принимал участие в программе "Простые вещи". С апреля 2002 по декабрь 2019 года являлся постоянным ведущим ежемесячной телепередачи "Дежурный по стране" ("Россия-1", ВГТРК).

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин наградил писателя орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Жванецкий отмечен "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

В октябре 2020 года принял решение уйти со сцены из-за возраста.

Хроника 05 января 2019 года – 06 ноября 2020 годаУмершие знаменитости
Михаил Жванецкий

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