Театр им. Ермоловой закрылся на карантин из-за коронавируса

Фото: Илья Питалев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Московский театр имени Ермоловой закрылся на двухнедельный карантин из-за коронавируса, спектакли отменены с 14 по 28 октября, сообщили в театре.

"К большому сожалению, в нашем театре у нескольких человек обнаружили вирус COVID-19, и мы приняли решение закрыть театр на двухнедельный карантин и, соответственно, отменить все спектакли. Это решение сложное, но здоровье наших зрителей и сотрудников важнее, поэтому мы уверены, что оно единственно верное", - говорится в сообщении.

Также во время карантина не будет работать касса театра, а все сотрудники переходят на удаленный режим работы, они будут обязаны сдать тест на COVID-19. Во всех помещениях будет проведена дезинфекция и необходимая санобработка.

"Все билеты подлежат возврату. Средства за билеты, купленные на нашем сайте, автоматически вернутся на карточку, с которой была совершена оплата. Билеты, приобретенные в кассе, будут приниматься к возврату в кассе театра начиная с 29 октября", - добавили в театре.