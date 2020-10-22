"Ленком" ушел на двухнедельный карантин

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Театр "Ленком Марка Захарова" закрылся на две недели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и из-за роста заболеваемости сотрудников, сообщил "Интерфаксу" директор театра Марк Варшавер.

"С сегодняшнего дня, с 22 октября по 5 ноября включительно, мы приостанавливаем работу театра и репетиционный процесс, и показ спектаклей", - сказал он.

По его словам, он решил "дать возможность людям прийти в себя, каждый должен о себе позаботиться во избежание следующих заражений".

Отмененные спектакли перенесут на другие даты, добавил директор.

На сайте театра появилось объявление о приостановке его работы с 22 октября по 4 ноября и о переносе спектаклей на декабрь. Посмотреть их можно будет по билетам на старые даты, также при желании билеты можно вернуть.

В Москве из-за роста заболеваемости на карантин уходили несколько театров, в том числе театр имени Ермоловой и театр имени Пушкина.