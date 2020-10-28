Режиссер Роман Виктюк госпитализирован из-за коронавируса

Роман Виктюк (архив) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Театральный режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк госпитализирован в одну из столичных больниц, где восстанавливается после коронавируса.

"Роман Григорьевич госпитализирован, сейчас он восстанавливается после ковида", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Театра Романа Виктюка.

Роман Виктюк – театральный режиссер. Родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль – "Служанки", в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль "М. Баттерфляй". Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.