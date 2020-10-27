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Поклонскую и Милонова не пустили на заседание Думы из-за отказа сдавать COVID-тест

Поклонскую и Милонова не пустили на заседание Думы из-за отказа сдавать COVID-тест
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Виталий Милонов отказались сдавать тест на коронавирус и были не допущены на пленарное заседание, сообщил "Интерфаксу" источник в аппарате нижней палаты парламента.

"Возникли сложности с некоторыми депутатами, в частности, депутаты Милонов и Поклонская не восприняли требование об обязательном тестировании", - сказал на условиях анонимности собеседник агентства.

Он отметил, что в нижней палате парламента принимаются серьезные меры по обеспечению деятельности Думы. Так, с начала распространения COVID-19 введено обязательное тестирование депутатов и сотрудников аппарата перед началом пленарных заседаний.

Кроме этого действуют и другие ограничения, в частности, сокращено количество работающих непосредственно на Охотном ряду сотрудников аппарата, закрыты точки питания.

"Это находит понимание, практически, у всех депутатов, но, как оказалось, есть и исключения", - отметил собеседник агентства.

Упомянутые депутаты входят в состав фракции "Единая Россия".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что двоих депутатов во вторник не допустили в зал пленарных заседаний Госдумы в связи с тем, что они не сдали тест на коронавирус.

"Мы сегодня запретили вход в зал двоим депутатам, которые не прошли тестирование. Это - единственная возможность для нас снизить передачу инфекции", - сказал Володин 27 октября на пленарном заседании.

Хроника 09 января – 27 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Наталья Поклонская Виталий Милонов Госдума Вячеслав Володин Коронавирус

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