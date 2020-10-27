Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Reuters

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров вынужден уйти на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19.

Как сообщили в департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства, все ранее планировавшиеся визиты и встречи министра переносятся на более поздний срок,

На Смоленской площади добавили, что у министра "самочувствие хорошее".

В понедельник, 26 октября, Лавров посетил с рабочим визитом Афины, где провел переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и главой МИД Никосом Дендиасом. В греческой столице у него также состоялась беседа с председателем ведущей оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил" Алексисом Ципрасом.

На среду, 28 октября, у министра была запланирована поездка в Боснию и Герцеговину, а 29 октября он должен был посетить Сербию.