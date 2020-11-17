В Театре Виктюка предположили, что его похоронят во Львове

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Режиссера, народного артиста России Романа Виктюка, возможно, похоронят во Львове, откуда он родом, сообщили в московском Театре Романа Виктюка.

Представитель театра добавила, что о дате и месте прощания с ним будет объявлено позже.

17 ноября, во вторник, как и планировалось, в театре покажут спектакль "Танго".

"В его честь и его память. Потому что для Романа Григорьевича не было ничего важнее его театра, Театра вообще", - говорится в сообщении на странице театра в инстаграме.

Роман Виктюк умер 17 ноября. Ему было 84 года. В конце октября стало известно, что его положили в больницу после перенесенной коронавирусной инфекции.

Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов он ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене "Сатирикона" он поставил свой самый знаменитый спектакль - "Служанки", в котором все роли играли мужчины.

В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль "М. Баттерфляй".