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"Коронавирусные" меры поддержки культуры продлят на 9 месяцев

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Существующие меры поддержки культурной отрасли, введенные из-за пандемии коронавируса, будут продлены на 9 месяцев 2021 года, сообщил "Интерфаксу" советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Одно поручение по итогам заседания Совета (при президенте РФ по культуре и искусству) уже готово и должно появиться со дня на день, оно уже на подписи у президента (...) Это о возможных мерах поддержки культуры в период пандемии. Там сохранение тех мер поддержки учреждений культуры, которые были в этом году, они будут продлены на 9 месяцев 2021 года", - сказал Толстой.

Он уточнил, что кроме продления мер поддержки, поручения будут содержать системные меры для сохранения культуры, пострадавшей от коронавируса.

Толстой также сообщил, что по итогам Совета готовится второе поручение, которое выйдет чуть позже, сейчас оно на стадии финальных согласований, но работа над ним еще продолжается.

27 октября, выступая на Совете при президенте РФ по культуре и искусству, Толстой предложил продлить меры поддержки российских учреждений культуры хотя бы на девять месяцев 2021 года. Он отмечал, что все учреждения культуры за время пандемии исчерпали свои резервы, а субсидия из бюджета на 2020 год заведомо не покрыла всех необходимых расходов.

"В текущем году для федеральных учреждений культуры выход найден: их государственные задания сокращены без уменьшения выделения субсидий, а также отложена уплата сбора по налогу на прибыль организаций. Однако на региональном и муниципальном уровнях такие решения приняты не везде, и во многих регионах ситуация действительно близка к критической. Необходимо продлить действие этих мер как минимум на девять месяцев 2021 года", - говорил Толстой.

Хроника 27 января – 25 декабря 2020 годаЭкономический кризис
Владимир Толстой Коронавирус

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