В Минкультуры попросили отменить налог на прибыль для подведомственных учреждений

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Замминистра культуры Алла Манилова попросила депутатов Госдумы поддержать просьбу ведомства освободить от налога на прибыль федеральные учреждения культуры. Она сказала это на заседании думского комитета по культуре.

Она напомнила, что отменить налог на прибыль на совещании у президента в Пушкинский день попросил директор музея Пушкина на Мойке Сергей Некрасов. По ее словам, Владимир Путин эту просьбу поддержал, однако в перечень президентских поручений ее не включили.

Работа по подсчету средств, которые учреждения отдают как налог, начнется после подсчета выпадающих доходов. По словам замминистра, "предварительные подсчеты никакого страха не навевают".