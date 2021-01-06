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Церемонию "Грэмми" перенесли на 14 марта из-за COVID-19

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Академия звукозаписи США приняла решение о переносе церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" на 14 марта из-за пандемии коронавируса.

"После обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущими церемонии и исполнителями, которые должны выступать, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года", - говорится в сообщении организаторов.

Критическая ситуация с пандемией коронавируса в Лос-Анджелесе, где традиционно проходит церемония, подтверждает верность этого решения, отметили в академии.

Ранее церемония вручения премии "Грэмми" была намечена на 31 января.

"Грэмми-2020"

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Ариана Гранде претендовала на получение премий в категориях "лучшая песня" и "альбом года"Посвящение ушедшим из жизни рэперу Nipsey Hussle и баскетболисту Коби БрайантуБилли Айлиш получила пять премий, в том числе так называемую большую четверку - за песню года и запись года ("Bad guy"), альбом года и лучший поп-альбом ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"). Также она была отмечена наградой как лучший начинающий артист.Певец Джон Ледженд был номинирован в двух категориях: "Лучший традиционный поп-альбом" и "Лучшая рэп-песня" (Higher)Исполнительница Лиззо одержала победу в категории "лучшее вокальное поп-исполнение" Билли Портер на красной ковровой дорожкеГвен Стефани и ее возлюбленный, кантри певец Блейк Шелтон впервые выступили совместно на "Грэмми" Рэпер Tyler, the Creator получил награду за лучший рэп-альбом ("Igor"). Это первая статуэтка на счету исполнителя.Ведущая церемонии Алиша Киз и Boyz II Men исполнили песню "So Hard To Say Goodbye to Yesterday" в память о баскетболисте Коби БрайантеLil Nas X и Билли Рэй Сайрус получили совместную награду за лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом/группойИспанская певица Rosalia была номинирована на премию "Грэмми" как лучший новый артистUsher и FKA twigs посвятили свое выступление певцу ПринцуМузыкант Оззи Осборн и его супруга ШэронАктриса Лилли Сингх на красной ковровой дорожке
Ариана Гранде претендовала на получение премий в категориях "лучшая песня" и "альбом года"
США Грэмми Коронавирус

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