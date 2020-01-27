Мишель Обама получила "Грэмми" за лучший альбом разговорного жанра

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Жена 44-го президента США Барака Обамы Мишель получила премию "Грэмми" в номинации "Лучший альбом разговорного жанра", сообщается на сайте премии.

Премией отметили ее мемуары под названием "Становление" (Becoming), выпущенные в том числе в виде аудиокниги.

Книга бывшей первой леди США переведена на 31 язык, она также продается в Австралии, Великобритании, Франции, Германии и многих других странах. Мемуары поделены на три части: "Становясь мною", "Становясь нами" и "Становясь большим". В книге супруга бывшего президента США рассказывает о годах, когда она была первой леди США, о ее отношениях с мужем, а также о том, за что она недолюбливает действующего американского лидера Дональда Трампа. За первые пять месяцев в мире было продано 10 млн экземпляров книги Мишель Обамы

62-я церемония вручения престижных наград проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).