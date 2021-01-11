Пахмутову и Добронравова выписали из больницы после лечения от COVID

Композитор Александра Пахмутова Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов выписаны из больницы после лечения от коронавируса, сообщила "Интерфаксу" близкая знакомая семьи.

"Да, все хорошо, все нормально", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о выписке из больницы Пахмутовой и Добронравова.

О госпитализации знаменитой четы стало известно 22 декабря. Пахмутова и Добронравов проходили лечение от коронавируса в Центральной клинической больнице Москвы.

Пахмутова - советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, среди которых "Песня о тревожной молодости", "Геологи", "Старый клен", "Орлята учатся летать", "Нежность", "Трус не играет в хоккей", "Мелодия", "Надежда", "Беловежская Пуща", "Как молоды мы были", "Команда молодости нашей", "До свиданья, Москва" и др.

Добронравов - советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР. Родился 22 ноября 1928 года. Автор множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.