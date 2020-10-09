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Облик Чайного дома в Москве стал объектом охраны

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В предмет охраны бывшего чайного магазина Перлова на Мясницкой улице вошли архитектурные и декоративные элементы, формирующие облик здания, интерьеры и сохранившаяся мебель. Об утверждении предмета охраны памятника сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Эксперты подробно описали трехэтажный особняк в псевдокитайском стиле для включения в объект охраны всех возможных деталей. Это делает невозможным изменение облика здания в процессе реставрации и его перестройку.

Особо ценными признаны не только фасады и архитектурные элементы, но и элементы декора и интерьера. Например, стилизованная под пагоду трехъярусная башенка на фронтоне, украшающие ее колокольчики (они были утрачены, но потом восстановлены в ходе реставрации), лепнина в виде драконов и китайских фонариков, надписи на фасаде и др. Подробно описаны изразцы, керамические плитки, потолки с золоченой росписью, резные столбы и пилястры и даже сохранившиеся со времен открытия магазина в конце XIX века китайские вазы и шкафы.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Чайный дом был построен в 1890-х годах по заказу купца Сергей Перлова. Он торговал чаем, и оформление в псевдокитайском стиле было рекламным ходом, сделавшим место популярным у покупателей. Чайный магазин сохранился даже после национализации: он стал называться "Чаеуправление" и продавал дефицитные сорта чая и кофе.

Обветшавшее к концу XX века здание отреставрировали в начале 2000-х, несмотря на споры между нынешними владельцами здания. Именно тогда на башенку вернули колокольчики, восстановили оригинальный цвет элементов фасада и роспись кессонного потолка.

Москва Москомархитектура Сергей Перлов Чайный дом

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