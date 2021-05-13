Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:57Заразились
на 13.05В России 4 913 439+8 380В мире 160 450 873+760 099

В Москве утвердили предмет охраны дома Лопатиных

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Утвержден предмет охраны дома Лопатиных на углу Гагаринского и Хрущевского переулков в Москве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Дом Лопатиных в Гагаринском переулке играет важную роль для исторического облика района. Судя по особенностям планировки, изначально дом был отстроен в традициях "допожарного" классицизма с четким разделением на парадные и жилые помещения. До наших дней строго симметричный главный фасад дома сохранился уже в характерных формах московского ампира. Все детали, формирующие исконный облик здания, были внесены в предмет охраны", - сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Одноэтажное здание было возведено в начале XIX века. Оно выполняло функцию парадного флигеля усадьбы барона Штейнгейля. Здание по адресу Гагаринский переулок, дом 15/7 известно, как дом Лопатиных и обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

Проекта дома не сохранилось. Специалисты предполагают, что он возводился по образцовым планам, разработанным ведущими архитекторами в 1809-1812 годах. В "послепожарной" Москве проекты утверждались архитектором Осипом Бове. До наших дней сохранилась парадная анфиладная планировка залов. В 1982-1983 годах был проведен капитальный ремонт здания и его реставрация.

Из интерьера сохранились изразцовые печи и мраморный камин с подзеркальником, бронзовыми накладками и зеркалом, тянутые карнизы, печная плитка, лестничные ограждения, потолок с лепным декором.

Дом знаменит тем, что в нем проводились так называемые лопатинские среды, в которых в разное время участвовали Лев Толстой, Федор Достоевский, Иван Бунин, Афанасий Фет, Федор Тютчев, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, а также другие выдающиеся деятели науки и искусства.

Москва Мосгорнаследие

Новости по теме

Новости

Москва завершила отопительный сезон

Москва завершила отопительный сезон

Ветер повалил в Москве почти 70 деревьев и повредил более 25 машин

Ветер повалил в Москве почти 70 деревьев и повредил более 25 машин

Ветер повалил в Москве 20 деревьев и повредил 12 автомобилей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 5 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 5 млн рублей
Пандемия коронавируса

Общее число жертв COVID-19 в Москве превысило 19 тыс.

Движение на синей ветке московского метро нарушено из-за пассажира на пути

В Москве урегулировали вопрос с пропусками для грузового транспорта ритейлеров

Май в Москве уже перевыполнил норму по осадкам

В московском метро прервано движение от "Молодежной" до "Киевской"

В Москве начали отключать отопление

В Москве начали отключать отопление
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');