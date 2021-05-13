В Москве утвердили предмет охраны дома Лопатиных

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Утвержден предмет охраны дома Лопатиных на углу Гагаринского и Хрущевского переулков в Москве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Дом Лопатиных в Гагаринском переулке играет важную роль для исторического облика района. Судя по особенностям планировки, изначально дом был отстроен в традициях "допожарного" классицизма с четким разделением на парадные и жилые помещения. До наших дней строго симметричный главный фасад дома сохранился уже в характерных формах московского ампира. Все детали, формирующие исконный облик здания, были внесены в предмет охраны", - сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Одноэтажное здание было возведено в начале XIX века. Оно выполняло функцию парадного флигеля усадьбы барона Штейнгейля. Здание по адресу Гагаринский переулок, дом 15/7 известно, как дом Лопатиных и обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения.

Проекта дома не сохранилось. Специалисты предполагают, что он возводился по образцовым планам, разработанным ведущими архитекторами в 1809-1812 годах. В "послепожарной" Москве проекты утверждались архитектором Осипом Бове. До наших дней сохранилась парадная анфиладная планировка залов. В 1982-1983 годах был проведен капитальный ремонт здания и его реставрация.

Из интерьера сохранились изразцовые печи и мраморный камин с подзеркальником, бронзовыми накладками и зеркалом, тянутые карнизы, печная плитка, лестничные ограждения, потолок с лепным декором.

Дом знаменит тем, что в нем проводились так называемые лопатинские среды, в которых в разное время участвовали Лев Толстой, Федор Достоевский, Иван Бунин, Афанасий Фет, Федор Тютчев, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, а также другие выдающиеся деятели науки и искусства.