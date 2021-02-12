Федеральные театры и цирки Петербурга разрешили заполнять на 75%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Максимальная заполняемость федеральных театров, цирков и концертных площадок Санкт-Петербурга с 12 февраля увеличена до 75%, соответствующий приказ Минкультуры РФ подписан главой ведомства.

"С 12 февраля будет разрешено одновременное присутствие не более 75% посетителей в цирках, театральных и концертных залах, подведомственных Минкультуры России", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как отметила глава ведомства Ольга Любимова, слова которой приводит пресс-служба, она "очень рада, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге позволяет постепенно ослаблять ограничения". "Увеличение посещаемости учреждений культуры окажет значительную поддержку нашим институциям, а также положительно повлияет на эмоциональное состояние зрителей, которые с нетерпением ждут возвращения к полноценной жизни", добавила она.