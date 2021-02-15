Кинотеатрам Подмосковья разрешили заполнять залы на 75%

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министерство культуры Подмосковья сообщило, что с 16 февраля театрам, киноцентрам и концертным залам разрешено заполнять зрительские залы до 75%. При этом посетители должны будут соблюдать требования Роспотребнадзора, введенные из-за пандемии.

До сих пор в области театры и концертные площадки могли заполнять залы не более чем на 50%.

По официальным данным оперштабов на утро 15 февраля, в Подмосковье за сутки выявили 801 новый случай заражения коронавирусом, в Москве - 1818, в Петербурге - 1093. Чиновники отмечают, что заболеваемость идет на спад.