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В Никола-Ленивце на Масленицу сожгут 24-метровый замок корона-людоеда

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Никола-Ленивце 13 марта сожгут замок, напоминающий гигантские ампулы, сообщает пресс-служба арт-парка.

"13 марта мы готовим Масленицу. В этом году она посвящена вакцинации. Мы сожжем 24-метровый арт-объект Николая Полисского, напоминающий то ли замок, то ли гигантские ампулы", - говорится в сообщении пресс-службы в среду.

Художник, основатель арт-парка "Никола-Ленивец" и "Архстояния" Николай Полисский заявил, что в этом году построит для сожжения "большой замок корона-людоеда", и как только сожжет его, "болезнь на спад пойдет, и все будут здоровы".

Большие объекты для сжигания в Никола-Ленивце строят с 2004 года. С того времени успели сжечь Медиабашню, Жар-птицу, Байконур, Бастилию. Большой скандал произошел в 2018 году, когда в Никола-Ленивце на Масленицу сожгли "Пламенеющую готику", и многие оскорбились видом горящего здания, напоминающего католический костел.

Празднование Масленицы в России

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Ставрополь
Никола-Ленивец Архстояние

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